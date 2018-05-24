Гройсман розповів, як йому вдалося "звузити коло для корупції"

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском розповів про позитивні зміни в Україні, а також про виконання положень Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Глава Уряду відзначив, що план реформ Кабінету Міністрів був і залишається вельми амбітним, а значна частина цього плану вже втілюється в життя, передає прес-центр Кабміну.

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Ми також звертаємо увагу, що у боротьбі з корупцією вже здійснені такі системні кроки, як успішне запровадження електронної системи державних закупівель Prozorro, реформовано енергоринок, суттєві зміни відбулися в банківському секторі. Вони значно звузили поле для корупції,

– зазначив очільник уряду.

Також Гройсман наголосив, що наразі немає жодних підстав вважати, що Україна уповільнила процес реформ. Прогрес у реформах українська влада збирається представити під час Копенгагенської конференції у червні.