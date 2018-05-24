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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Гройсман розповів, як йому вдалося "звузити коло для корупції"

29 Читать новость на русском
Гройсман розповів Туску про успіхи України
Гройсман розповів Туску про успіхи України / ria.ru

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском розповів про позитивні зміни в Україні, а також про виконання положень Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Глава Уряду відзначив, що план реформ Кабінету Міністрів був і залишається вельми амбітним, а значна частина цього плану вже втілюється в життя, передає прес-центр Кабміну.

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Ми також звертаємо увагу, що у боротьбі з корупцією вже здійснені такі системні кроки, як успішне запровадження електронної системи державних закупівель Prozorro, реформовано енергоринок, суттєві зміни відбулися в банківському секторі. Вони значно звузили поле для корупції,
– зазначив очільник уряду.

Також Гройсман наголосив, що наразі немає жодних підстав вважати, що Україна уповільнила процес реформ. Прогрес у реформах українська влада збирається представити під час Копенгагенської конференції у червні.

 

Теги: Новини України Новини політики Корупція Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Євроінтеграція Реформи Дональд Туск Угода про асоціацію
Джерело: 24 канал
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