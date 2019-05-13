13:00
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ДЕНЬ МАТЕРИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ДЕНЬ МАТЕРИ

      Гройсман рассказал о встрече с Зеленским

      41 Читати новину українською
      Гройсман рассказал о впечатлениях от встречи с Зеленским
      Гройсман рассказал о впечатлениях от встречи с Зеленским / 24 канал

      Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что недавняя встреча с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским была "ознакомительной". Однако выводы делать рано.

      Разговор с Зеленским, который состоялся 24 апреля, оставил "нормальные впечатления", сказал премьер "Интерфаксу".

      Читайте также: Гройсман хочет быть премьером и после выборов в Раду

      "Это была такая ознакомительная встреча. У меня она оставила абсолютно нормальные впечатления. А дальше мы посмотрим, как будет развиваться дальнейшее взаимодействие", – сказал Гройсман.

      При этом Гройсман отметил, что после инаугурации новоизбранного президента сотрудничать должны все ветви власти. Противостояние может тормозить развитие государства.

      Не может любая политическая целесообразность доминировать над интересами государства, это моя принципиальная позиция. Я думаю, что нужно дать всем ветвям власти полностью реализовать свои полномочия,
      – заявил Гройсман.

      Премьер отметил, что всегда воспринимал и поддерживал все разумные идеи, с какой бы ветви власти они не выходили.

      Отметим, Владимир Гройсман рассказал, что идет на парламентские выборы – пока собирает людей в будущую команду. Премьер-министр пока немногословен относительно своей партии, однако говорит, что там должны быть с "опытом и пониманием".

      Когда состоится инаугурация Зеленского?
      Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Соответственно, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      В Верховной Раде уже зарегистрировали пять постановлений относительно даты инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко и Виктор Балога предлагают провести церемонию 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая, а члены БПП Александр Сугоняко и Сергей Каплин – 19 мая и 1 июня.

      blog_ava
      Россия планирует наступление на Украину: Наев рассказал об угрожающих направлениях
      сегодня
      1004
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      сегодня , 12:30 Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      Сергій Лещенко 101
      В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      сегодня , 12:02 В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      Максим Єфімов 268
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сегодня , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 682
      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      12 мая , 22:00 Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2181
      Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      12 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      600
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Кто заинтересован в беспорядках в Одессе
       27 апреля 2016 , 21:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Стало известно, когда покажут новое поколение Nissan Juke
       28 августа 2018 , 18:43
      Главные новости футбола 9 октября: сборная Украины прибыла в Италию, Швед – лучший в УПЛ в сентябре
       10 октября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук