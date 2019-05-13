Гройсман рассказал о встрече с Зеленским

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что недавняя встреча с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским была "ознакомительной". Однако выводы делать рано.

Разговор с Зеленским, который состоялся 24 апреля, оставил "нормальные впечатления", сказал премьер "Интерфаксу".

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"Это была такая ознакомительная встреча. У меня она оставила абсолютно нормальные впечатления. А дальше мы посмотрим, как будет развиваться дальнейшее взаимодействие", – сказал Гройсман.

При этом Гройсман отметил, что после инаугурации новоизбранного президента сотрудничать должны все ветви власти. Противостояние может тормозить развитие государства.

Не может любая политическая целесообразность доминировать над интересами государства, это моя принципиальная позиция. Я думаю, что нужно дать всем ветвям власти полностью реализовать свои полномочия,

– заявил Гройсман.

Премьер отметил, что всегда воспринимал и поддерживал все разумные идеи, с какой бы ветви власти они не выходили.

Отметим, Владимир Гройсман рассказал, что идет на парламентские выборы – пока собирает людей в будущую команду. Премьер-министр пока немногословен относительно своей партии, однако говорит, что там должны быть с "опытом и пониманием".

Когда состоится инаугурация Зеленского?

Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Соответственно, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



В Верховной Раде уже зарегистрировали пять постановлений относительно даты инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко и Виктор Балога предлагают провести церемонию 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая, а члены БПП Александр Сугоняко и Сергей Каплин – 19 мая и 1 июня.



