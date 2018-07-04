Гройсман сделал неожиданное заявление о налоговой милиции

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что налоговая милиция в Украине продолжает функционировать, несмотря на то, что ее правовой статус не определен.

Такое заявление глава Кабмина сделал на селекторном совещании в Государственной фискальной службе, передает УНИАН.

Читайте также: Порошенко одобрил закон об изменениях в Налоговый кодекс: что они предусматривают

"Возможно, есть дискуссия, есть налоговая милиция, или нет. Для меня такой дискуссии нет – налоговая милиция есть", – отметил чиновник.

В то же время он подчеркнул, что основной задачей налоговой милиции является пресечение коррупционных схем, а ее функционирование должно происходить в условиях координации с Национальной полицией.

Напомним, в начале января 2017 года народный депутат от "Самопомочи" Татьяна Острикова заявила, что согласно изменениям в Налоговый кодекс налоговая милиция оказалась вне закона. По ее словам, планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции.