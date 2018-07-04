Гройсман зробив неочікувану заяву щодо податкової міліції

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що податкова міліція в Україні продовжує функціонувати, незважаючи на те, що її правовий статус не визначено.

Таку заяву очільник Кабміну зробив на селекторній нараді в Державній фіскальній службі, передає УНІАН.

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"Можливо, є дискусія, є податкова міліція, чи ні. Для мене такої дискусії немає – податкова міліція є", – зауважив посадовець.

Водночас він підкреслив, що основним завданням податкової міліції є припинення корупційних схем, а її функціонування має відбуватися в умовах координації з Національною поліцією.

Нагадаємо, на початку січня 2017 року народний депутат від "Самопомочі" Тетяна Острікова заявила, що згідно зі змінами до податкового кодексу податкова міліція опинилася поза законом. За її словами, планували, що норма про ліквідацію податкової міліції набуде чинності разом із новим законом про створення фінансової поліції.