00:32
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
26°C 13°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
  • неділя
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Гройсман зробив неочікувану заяву щодо податкової міліції

1589 Читать новость на русском
Податкова міліція продовжує функціонувати в Україні, – Гройсман
Податкова міліція продовжує функціонувати в Україні, – Гройсман / 24 канал

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що податкова міліція в Україні продовжує функціонувати, незважаючи на те, що її правовий статус не визначено.

Таку заяву очільник Кабміну зробив на селекторній нараді в Державній фіскальній службі, передає УНІАН.

Читайте також: Порошенко схвалив закон про зміни до Податкового кодексу: що вони передбачають

"Можливо, є дискусія, є податкова міліція, чи ні. Для мене такої дискусії немає – податкова міліція є", – зауважив посадовець.

Водночас він підкреслив, що основним завданням податкової міліції є припинення корупційних схем, а її функціонування має відбуватися в умовах координації з Національною поліцією.

Нагадаємо, на початку січня 2017 року народний депутат від "Самопомочі" Тетяна Острікова заявила, що згідно зі змінами до податкового кодексу податкова міліція опинилася поза законом. За її словами, планували, що норма про ліквідацію податкової міліції набуде чинності разом із новим законом про створення фінансової поліції.

Теги: Новини України Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Державна податкова служба Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
4 липня, 23:01 Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
452
Головні новини 4 липня: Порошенко підписав важливі закони, смертельні ДТП, деталі отруєння дітей
4 липня, 22:15 Головні новини 4 липня: Порошенко підписав важливі закони, смертельні ДТП, деталі отруєння дітей
2982
Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
4 липня, 22:00 Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
Злой Одессит 464
"Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
4 липня, 21:00 "Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
Дмитро Гнап 338
Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
4 липня, 20:02 Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
3052
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук