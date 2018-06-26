Гройсман сделал заявление о сотрудничестве Украины с "Большой семеркой"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами "Большой семерки" по широкому кругу вопросов – от безопасности до защиты условий гендерного равенства.

Такое заявление Гройсман сделал во время встречи с Министром иностранных дел Канады Христиной Фриланд, пишет "Правительственный портал".

Отмечается, что встреча состоялась в Копенгагене в рамках визита главы правительства Украины в Королевство Дания и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ.

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"Благодарны за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2", – сказал Гройсман.

В Копенгагені зустрівся з Главою МЗС Канади Христею Фріланд. Разом братимемо участь в Конференції з питань реформ. Висловив вдячність за чітку позицію Оттави щодо підтримки Києва. pic.twitter.com/NrZizayahh — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 26 июня 2018 г.

Отмечается, что во время встречи был подписан двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности с участием известной канадской корпорации ICORE NFP.