Гройсман зробив заяву щодо співпраці України з "Великою сімкою"

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна готова всебічно нарощувати співпрацю з країнами "Великої сімки" з широкого кола питань – від безпеки до захисту умов гендерної рівності.

Таку заяву Гройсман зробив під час зустрічі з Міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, пише "Урядовий портал".

Зазначається, що зустріч відбулася в Копенгагені в рамках візиту Глави Уряду України до Королівства Данія і спільної участі у Другій конференції з питань українських реформ.

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"Вдячні за підтримку України в переговорах з міжнародними партнерами і в питанні протидії будівництву газопроводу Північний потік-2", – сказав Гройсман.

В Копенгагені зустрівся з Главою МЗС Канади Христею Фріланд. Разом братимемо участь в Конференції з питань реформ. Висловив вдячність за чітку позицію Оттави щодо підтримки Києва. pic.twitter.com/NrZizayahh — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 26 июня 2018 г.

Зазначається, що під час зустрічі було підписано двосторонній документ про співпрацю в сфері енергетики, зокрема за участю відомої канадської корпорації ICORE NFP.