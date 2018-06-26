Гройсман зробив заяву щодо співпраці України з "Великою сімкою"
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна готова всебічно нарощувати співпрацю з країнами "Великої сімки" з широкого кола питань – від безпеки до захисту умов гендерної рівності.
Таку заяву Гройсман зробив під час зустрічі з Міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, пише "Урядовий портал".
Зазначається, що зустріч відбулася в Копенгагені в рамках візиту Глави Уряду України до Королівства Данія і спільної участі у Другій конференції з питань українських реформ.
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"Вдячні за підтримку України в переговорах з міжнародними партнерами і в питанні протидії будівництву газопроводу Північний потік-2", – сказав Гройсман.
Зазначається, що під час зустрічі було підписано двосторонній документ про співпрацю в сфері енергетики, зокрема за участю відомої канадської корпорації ICORE NFP.