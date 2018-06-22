Це принципова позиція, – Гройсман пояснив, кому не буде "служити"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не має наміру "служити латифундистам і карабасам-барабасам" під час підготовки земельної реформи, яка дозволить купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

Про це глава Кабміну сказав під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді.

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Прем'єр підкреслив, що ніколи не буде його ініціативи щодо продажу української землі.

"Я можу допустити єдине – щоб цю землю мав можливість купувати і продавати український фермер, і то в обмеженій кількості, і це має бути українець, а не іноземець. Я не буду прислужувати ніяким латифундистам і карабасам-барабасас. Це принципова позиція", – наголосив Гройсман.

Нагадаємо, 7 грудня 2017 року депутати Верховної Ради подовжили мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення ще на рік – до 2019 року. Таке рішення народних обранців гостро розкритикувала Ірина Геращенко яка заявила, що це – велика зрада, адже разом з Україною такий мораторій діє ще у п'яти країнах світу: Венесуела, Куба, Конго, Киргизстан і Північна Корея.