Експертка розповіла, коли в Україні відмінять мораторій на продаж земель

Прогнози щодо зняття мораторію з ринку землі дуже невтішні. Експерти цілком переконані у тому, що чинна Верховна Рада і Президент не винесуть це питання до виборів.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла економічна журналістка Леся Виговська.

Читайте також: Скільки отримують українці за оренду землі в порівнянні з іншими країнами, – експерт

"Тобто у 2018 році про такий законопроект взагалі не будть говорити. І зараз, як ми бачимо, про нього не говорять. Перш ніж зняти мораторій, взагалі потрібно розробити законопроект, створити електронну базу, яка на сьогодні заповнена може на 25 %. І тільки у 2019 році, скоріше за все, повернуться до цього питання", – сказала Виговська.

За її словами, ринок землі в Україні запрацює у 2020-2021 році. Також вона зазначила, що МВФ справедливо вимагає відкрити ринок землі. І для цього є кілька причин.

"Перше – це антиконституційне рішення, яке прийняли ще в 2001 році, яке порушує права 7 мільйонів громадян, які мають свої паї і не можуть ними розпоряджатися. Це все одно, що ви маєте свою власну квартиру, але не можете її продати. Ну тому що хтось каже: у нас немає ринку нерухомості. По-друге, ринок землі – це величезні інвестиції, і це величезна перевага для українського бізнесу, який намагається щось розвивати і щось експортувати за кордон", – запевнила журналістка.

Вона пояснила, що маючи у власності землю чи інший актив, ти можеш піти із ним до банку і взяти кредит. Коли ж людина може брати кредит у банку на розвиток свого бізнесу, відповідно, вона росте.

Проте це не вигідно великому бізнесу. Бізнесу, який може собі дозволити не боятися побудувати якусь ферму на орендованій землі. Адже він знає, що навіть, якщо станеться таке, що цю землю доведеться віддати, він все "порішає". А, насправді, він не платить податки, можливо, орендує цю землю за якісь копійки,

– додала Виговська.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини схвалив рішення, у якому мовиться, що постійне продовження в Україні мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення порушує права людини. Відповідне рішення ЄСПЛ схвалив за скаргами 2 громадян України, які отримали невеликі земельні ділянки більше 10 років тому.