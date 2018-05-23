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Эксперт рассказала, когда в Украине отменят мораторий на продажу земель

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Рынок земли
Рынок земли / Фото из открытых источников

Прогнозы о снятии моратория на рынке земли очень неутешительные. Эксперты вполне убеждены в том, что действующая Верховная Рада и Президент не вынесут этот вопрос до выборов.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала экономическая журналистка Леся Выговская.

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"То есть в 2018 году о таком законопроекте вообще не будто говорить. И сейчас, как мы видим, о нем не говорят. Прежде чем снять мораторий, вообще нужно разработать законопроект, создать электронную базу, которая сегодня заполнена может на 25%. И только в 2019 году, скорее всего, вернутся к этому вопросу", – сказала Выговская.

По ее словам, рынок земли в Украине заработает в 2020-2021 году. Также она отметила, что МВФ справедливо требует открыть рынок земли. И для этого есть несколько причин.

"Первое – это антиконституционное решение, которое приняли еще в 2001 году, которое нарушает права 7 миллионов граждан, которые имеют свои паи и не могут ими распоряжаться. Это все равно, что вы имеете свою собственную квартиру, но не можете ее продать. Потому что кто-то говорит: у нас нет рынка недвижимости. Во-вторых, рынок земли – это огромные инвестиции, и это огромное преимущество для украинского бизнеса, который пытается что-то развивать и что-то экспортировать за границу", – заверила журналистка.

Она обяснила, что имея в собственности землю или иной актив, ты можешь пойти с ним в банк и взять кредит. Когда же человек может брать кредит в банке на развитие своего бизнеса, соответственно, он растет.

Однако это не выгодно крупному бизнесу. Бизнесу, который может себе позволить не бояться построить какую-то ферму на арендованной земле. Ведь он знает, что даже если произойдет так, что эту землю придется отдать, он все "порешает". А на самом деле он не платит налоги, возможно, арендует эту землю за какие-то копейки,
– добавила Выговская.

Напомним, Европейский суд по правам человека принял решение, в котором говорится, что постоянное продление в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека. Соответствующее решение ЕСПЧ принял по жалобам 2 граждан Украины, которые получили небольшие земельные участки более 10 лет назад.

Теги: Новости Украины Бизнес Сельское хозяйство Верховная Рада рынок земли Законопроект
Источник: 24 Канал
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