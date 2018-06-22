Это принципиальная позиция, – Гройсман объяснил, кому не будет "служить"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не намерен "служить латифундистам и карабасам-барабасам" при подготовке земельной реформы, которая позволит покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Об этом глава Кабмина сообщил во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

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Премьер подчеркнул, что никогда не будет его инициативы относительно продажи украинской земли.

"Я могу допустить одно – чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец, а не иностранец. Я не буду прислуживать никаким латифундистам и карабасам-барабасам. Это принципиальная позиция", – отметил Гройсман.

Напомним, 7 декабря 2017 года депутаты Верховной Рады продлили мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения еще на год – до 2019 года. Такое решение народных избранников остро раскритиковала Ирина Геращенко которая заявила, что это – большая "зрада", ведь вместе с Украиной такой мораторий действует еще в пяти странах мира: Венесуэле, Кубе, Конго, Кыргызстане и Северной Корее.