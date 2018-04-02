Гройсман взялся за дороги: хочет уберечь их от перегруженных фур

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет внедрить жесткое соблюдение грузовых норм для транспорта. Система контроля веса на дорогах должна работать, как часы.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на своей официальной странице в​ Twitter.

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Начинаем сезон дорожных работ. Прежде всего: проверка уже построенных магистралей, качество запланированных работ, жесткое соблюдение грузовых норм для транспорта. Есть 78 весовых комплексов на дорогах – система контроля веса должна работать, как часы,

– написал Гройсман.

Премьер-министр Украины также обратился к руководству "Уктрансбезопасности" (Государственной службы Украины по безопасности на транспорте) с требованием наладить действенный и постоянный контроль за перемещением грузов по территории Украины. Он отметил, что уже через неделю качественного контроля должен быть порядок.

"Нельзя разменивать на взятку в 500 гривен вопрос качества и безопасности дорог", – подытожил Владимир Гройсман.

Вимога до "Уктрансбезпеки" – налогодити дієвий і постійний контроль за переміщенням вантажів територією України. Тиждень якісного контролю – і буде порядок. Не можна розмінювати на хабар в 500 гривень питання якості і безпеки доріг. pic.twitter.com/wFODrchSMb — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 2 квітня 2018 р.

Также премьер-министр Украины пообещал обеспечить контроль за уже построенными дорогами.

Все, кто позволил себе халтуру, должны понести ответственность и исправить ситуацию за свой счет. Также требую прекратить и искоренить случаи, когда в ямы с лужами лопатами бросают горячий асфальт и называют это ремонтом дорог,

– отметил премьер.

Напомним, недавно в сети высмеяли ремонт дорог на Полтавщине. В городе Лубны работники в форме коммунальной службы вкладывали в яму посреди дороги плитку. Таким образом, они "забивали" ямы.