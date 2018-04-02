Гройсман взявся за дороги: хоче вберегти їх від перевантажених фур

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман хоче впровадити жорстке дотримання вантажних норм для транспорту. Система контролю ваги на дорогах має працювати, як годинник.

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив на своїй офіційній сторінці у Twitter.

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Розпочинаємо сезон дорожніх робіт. Перш за все: перевірка вже збудованих магістралей, якість запланованих робіт, жорстке дотримання вантажних норм для транспорту. Маємо 78 вагових комплексів на дорогах – система контролю ваги має працювати, як годинник,

– написав Гройсман.

Прем'єр-міністр України також звернувся до керівництва "Уктрансбезпеки" (Державної служби України з безпеки на транспорті) з вимогою налогодити дієвий і постійний контроль за переміщенням вантажів територією України. Він зазначив, що вже за тиждень якісного контролю має бути порядок.

"Не можна розмінювати на хабар в 500 гривень питання якості і безпеки доріг", – підсумував Володимир Гройсман.

Вимога до "Уктрансбезпеки" – налогодити дієвий і постійний контроль за переміщенням вантажів територією України. Тиждень якісного контролю – і буде порядок. Не можна розмінювати на хабар в 500 гривень питання якості і безпеки доріг. pic.twitter.com/wFODrchSMb — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 2 квітня 2018 р.

Також прем'єр-міністр України пообіцяв забезпечити контроль за вже побудованими дорогами.

Всі, хто дозволив собі халтуру, мають понести відповідальність і виправити ситуацію за власний рахунок. Також вимагаю припинити і викорінити випадки, коли в ями з калюжами лопатами кидають гарячий асфальт і називають це ремонтом доріг,

– зазначив прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно у мережі висміяли ремонт доріг на Полтавщині. У місті Лубни працівники у формі комунальної служби вкладали у яму посеред дороги плитку. Таким чином вони "забивали" ями.