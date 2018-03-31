"Забили" ями: у мережі висміяли, як ремонтують дороги на Полтавщині (відео)

У місті Лубни на Полтавщині користувачі соцмереж показали, як ремонтують ями на дорогах.

Відповідне відео та фото виклали в Facebook.

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Чоловік зняв, як працівник у формі комунальної служби вкладає у яму посеред дороги плитку. Поруч інший працівник подає йому будматеріал із вантажівки.



На запитання жителя міста "Хлопці, що робите?", працівники відповіли, що укладають плитку, "щоб ви підвіски не вибивали". За їхніми словами, це не ямковий ремонт, а спосіб "забити" ями, передає "Полтавська область. Онлайн".



Очевидці поцікавилися, якщо ж плитка "вискочить" і попаде комусь у лобове скло. На це чоловіки відповіли, що укладають її у гранвідсів з цементом. За даними видання, невідомо хто віддав наказ ремонтувати дороги на Лубенщині й де саме проводився цей ремонт.



У мережі висміяли, як ремонтують дороги на Полтавщині



У мережі висміяли, як ремонтують дороги на Полтавщині