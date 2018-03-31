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"Забили" ямы: в сети высмеяли, как ремонтируют дороги на Полтавщине (видео)

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В сети высмеяли, как ремонтируют дороги на Полтавщине
В сети высмеяли, как ремонтируют дороги на Полтавщине / Фото из свободных источников

В городе Лубны на Полтавщине пользователи соцсетей показали, как ремонтируют ямы на дорогах.

Соответствующее видео и фото выложили в Facebook.

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Мужчина снял, как работник в форме коммунальной службы вкладывает в яму посреди дороги плитку. Рядом другой работник подает ему стройматериал из грузовика.

На вопрос жителя города "Ребята, что вы делаете?", Работники ответили, что укладывают плитку, "чтобы вы подвески не выбивали". По их словам, это не ямочный ремонт, а способ "забить" ямы, передает "Полтавская область. Онлайн".

Очевидцы поинтересовались, если же плитка "выскочит" и попадет кому-то в лобовое стекло. На это мужчины ответили, что укладывают ее в гранотсев с цементом. По данным издания, неизвестно кто отдал приказ ремонтировать дороги на Лубенщине и где именно проводился этот ремонт.

У мережі висміяли, як ремонтують дороги на ПолтавщиніВ сети высмеяли, как ремонтируют дороги на Полтавщине

У мережі висміяли, як ремонтують дороги на ПолтавщиніВ сети высмеяли, как ремонтируют дороги на Полтавщине

Теги: Новости Украины Курьезные новости Дороги Новости Полтавы
Источник: 24 Канал
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