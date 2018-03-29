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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

В Европе переоборудуют дороги для переброски войск и танков

58 Читати новину українською
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное

В Еврокомиссии решили облегчить переправку солдат и военной техники между отдельными странами-членами в связи с обострением отношений между Россией и странами ЕС.

Об этом говорится в плане руководящего органа, который представлен в Брюсселе, сообщает DW.com.

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В ЕС переоборудуют дороги, мосты и железные дороги для перевозки танков и другой тяжелой техники, а также упростят пограничные формальности.

Согласно документу, крупногабаритное военное оборудование не может перемещаться в странах ЕС повсеместно.

В Еврокомиссии проведут анализ участков транспортной системы в ЕС, которым необходимо срочная реновация. Дополнительные средства выделят из бюджета Евросоюза.

К слову, Государственное агентство автомобильных дорог в 2017 году потратило бюджетные средства на сумму 20,165 миллиарда гривен.

Теги: Дороги Евросоюз
Источник: 24 Канал
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