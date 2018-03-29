В Європі переобладнають дороги для перекидання військ і танків
У Єврокомісії вирішили полегшити переправлення солдатів і військової техніки між окремими країнами-членами у зв'язку з загостренням стосунків між Росією та країнами ЄС.
Про це йдеться в плані керівного органу, який представлений у Брюсселі, повідомляє DW.com.
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У ЄС переобладнають дороги, мости і залізні дороги для перевезення танків та іншої важкої техніки, а також спростять прикордонні формальності.
За документом, великогабаритне військове обладнання не може переміщуватися в країнах ЄС повсюдно.
У Єврокомісії проведуть аналіз ділянок транспортної системи в ЄС, яким необхідно терміново реновації. Додаткові кошти виділять з бюджету Євросоюзу з 2020 року.
До слова, Державне агентство автомобільних доріг у 2017 році витратило бюджетні кошти на суму 20,165 мільярда гривень.
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