В Європі переобладнають дороги для перекидання військ і танків

У Єврокомісії вирішили полегшити переправлення солдатів і військової техніки між окремими країнами-членами у зв'язку з загостренням стосунків між Росією та країнами ЄС.

Про це йдеться в плані керівного органу, який представлений у Брюсселі, повідомляє DW.com.

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У ЄС переобладнають дороги, мости і залізні дороги для перевезення танків та іншої важкої техніки, а також спростять прикордонні формальності.



За документом, великогабаритне військове обладнання не може переміщуватися в країнах ЄС повсюдно.



У Єврокомісії проведуть аналіз ділянок транспортної системи в ЄС, яким необхідно терміново реновації. Додаткові кошти виділять з бюджету Євросоюзу з 2020 року.

До слова, Державне агентство автомобільних доріг у 2017 році витратило бюджетні кошти на суму 20,165 мільярда гривень.