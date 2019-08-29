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      Гройсман записал прощальное обращение к украинцам на посту премьера: видео

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      Гройсман уходит с должности премьер-министра Украины
      Гройсман уходит с должности премьер-министра Украины / Фото 24 канала

      Премьер-министр Владимир Гройсман покинет пост главы правительства, а депутаты Верховной Рады ІХ созыва на первом заседании сегодня изберут ему преемника. В связи с этим он записал прощальное обращение к украинцам и будущему главе Кабмина.

      Свое видеообращение Гройсман опубликовал в Facebook. Политик подчеркнул, что на собственном опыте понял, как непросто быть главой Кабмина.

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      Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность – решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто – принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное – успеха,
      – сказал в начале обращения глава правительства.

      Премьер также похвастался достижениями на этой должности и отметил, что одним из основных дел в его профессиональной жизни и впредь будет децентрализация.

      Политик также пообещал, что совсем отходить от дел не собирается, ведь впереди много работы.

      "Мое служение Украине не заканчивается сегодня, я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и буду брать на себя ту роль, которая нужна и необходима, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал", – подытожил Гройсман.

       

      Кто может возглавить правительство после Гройсмана?Наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра Украины является заместитель главы Офиса Президента Алексей Гончарук. Сам президент Владимир Зеленский объяснил, что будущий премьер-министр Украины "должен быть абсолютно профессиональным экономистом" и не должен иметь никакого политического прошлого.

      Также среди вероятных кандидатов: директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко, председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, секретарь СНБО Александр Данилюк, бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

       

       

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      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман Децентрализация
      Источник: 24 канал
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