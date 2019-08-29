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      Гройсман записав прощальне звернення до українців на посту прем'єра: відео

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      Гройсман йде з посади прем'єр-міністра України
      Гройсман йде з посади прем'єр-міністра України / Фото 24 каналу

      Прем’єр-міністр Володимир Гройсман залишиє посаду голови уряду, а депутати Верховної Ради ІХ скликання на першому засіданні сьогодні оберуть йому наступника. У зв'язку з цим він записав прощальне звернення до українців та майбутнього очільника Кабміну.

      Своє відеозвернення Гройсман опублікував у Facebook. Політик наголосив, що на власному досвіді зрозумів, як не просто бути очільником Кабміну.

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      Уже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий прем'єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непросто - приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху,
      – сказав на початку голова уряду.

      Прем'єр також похвалився досягненнями на цій посаді і наголосив, що однією з основних справ його професійного життя і надалі залишатиметься децентралізація. 

      Політик також обіцяв, що зовсім відходити від справ не збирається, адже попереду багато роботи.

      "Моє служіння Україні не закінчується сьогодні, я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави і братиму на себе ту роль, яка буде потрібна і необхідна, щоби допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал", – підсумував Гройсман.

       

      Хто може очолити уряд після Гройсмана?Найімовірнішим кандидатом на посаду прем'єр-міністра України є заступник голови Офісу Президента Олексій Гончарук. Сам президент Володимир Зеленський пояснив, що майбутній прем'єр-міністр України "має бути абсолютно професійним економістом" і не повинен мати жодного політичного минулого.

      Також серед ймовірних кандидатів: директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрій Вітренко, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, секретар РНБО Олександр Данилюк, колишній заступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Децентралізація
      Джерело: 24 канал
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