Что такое учения "Гром-2022"

Это учения российских стратегических ядерных сил, которые начались 26 октября 2022 года. О деталях учений еще 18 октября рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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Программа учений – пуски с трех подводных ракетоносителей, гиперзвуковых ракет, баллистических межконтинентальных ракет наземного базирования, запуски с самолетов стратегической авиации, а также - пуск ракет "Сармат". Их цель – проверка межконтинентальных баллистических ракет.

В самой России это назвали "отработкой нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".

Прологом для учений "Гром-2022" стало мощное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сразу понизившее их статус.

Мы прямо и очень четко сообщили россиянам, президенту Путину, о последствиях применения ядерного оружия,

– Блинкен передает привет 26 октября участникам ядерных учений в России.

В учениях "Гром-2022" были задействованы:

подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс";

ракетная подлодка стратегического назначения Северного флота "Тула";

2 стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

Во время тренировки по космодрому "Плесецк" был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" – она прилетела на Камчатку.



Главные русские стратеги делают вид, что руководят учениями "Гром-2022" / фото – МО РФ

Также с акватории Баренцева моря был осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева". Экипажи Ту-95МС дальней авиации выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Задачи, предусмотренные при тренировке стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме. Все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. Был проверен уровень подготовленности органов военного управления и навыки работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками,

– рапортовал глава российского Генштаба Герасимов Путину о якобы успешности учений.

Обратите внимание! Несмотря на победоносные реляции, нужно понимать, что это бряцание устаревшим оружием. У России пока нет новых ракет. Собственно, сами учения прошли в форме отстрела старейших ракет, после чего следует традиционное продление сроков их годности.



Имеющиеся в настоящее время в России ракеты являются лишь "глубокими модернизациями" старых ракет, в большинстве времен СССР, в отличие от "глубокой модернизации" в США, они сделаны по принципу "и так сойдет". При этом заявленные пуски распиаренных "Сарматов", похоже, не состоялись. По крайней мере, в финальном пресс-релизе МО РФ о них не знали (интересно, что произошло, неужели санкции действуют?).

Первый и единственный подтвержденный пуск ракеты РС-28 ("Сармат") состоялся 20 апреля 2022 года, после чего в августе был заключен контракт на производство и поставку в армию (на минутку, в условиях санкций). А после этого – тишина.

Почему-то ничего не слышно о "Посейдоне" и других российских "вундер ваффе". А именно этих "разработок" пропагандисты предлагали опасаться миру.

Разлог Что не так с ядерными торпедами "Посейдон"

Неизвестно, в каком состоянии ядерные заряды – это товар искусственный, более того, ограниченного срока годности, конечно, они времен СССР и, конечно, без всякой гарантии. Атомная отрасль в России уже много лет деградирует и постепенно превращается в мину замедленного действия. Последним громким эпизодом была авария на неизвестной российской АЭС (или неизвестной подводной лодке – наследнике печально известной "Курска"), повлекшей появление в июне 2020 года радиоактивного облака над Скандинавией.

Были ли эти учения действительно "ядерными"

Нет, ядерный удар только имитировался. Это обычная практика. Однако ракеты были настоящие, хотя и устаревшие. Они действительно способны нести ядерный заряд. Проведение настоящих ядерных учений запрещено международными соглашениями 1963 и 1996 годов. Россия как правопреемница СССР является автором первой и подписантом второй.

Пока реальные "ядерные учения" проводит только союзница России - Северная Корея. В КНДР не только запускают ракеты, пугая Южную Корею и Японию, но и подземные ядерные взрывы.

СССР свои последние подземные ядерные учения совершил в 1990 году. После этого в Москве решили не рисковать и отказались от такого рода эскалации.

Игра для двоих

Россия ведет агрессивную войну против Украины и за 8 месяцев вторжения не только не достигла значительных успехов, но и потеряла стратегическую инициативу и большую часть боеспособной армии.

Еще накануне вторжения Россия и ее руководство начало активно поднимать тему ядерного шантажа. В частности, угрозы от Путина прозвучали во время визита в Москву президента Франции Макрона. Собственно одним из поводов вторжения россиян были обвинения Украины в тайной работе над ядерным проектом.

Впоследствии Россия неоднократно напоминала миру, что имеет ядерное оружие, захватывала ЧАЭС и ЗАЭС, обстреливала их, а также активно пускала крылатые ракеты над другими украинскими ядерными объектами. В октябре Россия обвинила Украину в якобы провокации с "грязной бомбой".

"Грязная бомба" Как Россия выводит ядерный шантаж на новый уровень

Все это говорит об опасном уровне ядерной эскалации и ненулевом риске ядерной войны. Особенность ядерного оружия состоит в том, что оно "любит тишину", а любой "вброс" этой темы уже является эскалацией и нарушением этикета.

Почему президент России продолжает говорить о способности применить тактическое ядерное оружие, если у него нет таких намерений? В конце концов, он может закончить это все, просто уйдя из Украины,

– заявил президент США Байден 28 октября.

Чтобы охладить Россию, в НАТО передали Москве несколько "приветов" сначала на словах, а впоследствии и серией собственных пусков. Так, в начале сентября США совершили два пуска своих межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Кроме того, 17 октября начались традиционные натовские учения по ядерному сдерживанию "Устойчивый полдень" (на английском – Steadfast Noon).

Да, эти учения традиционно проходят в октябре, однако, сейчас они имеют совсем другой месседж – показать России, что ядерная эскалация – это игра, в которую могут играть двое. Не зря, учения проходили в Северном море – всего в 1000 километрах от границ России, то есть в зоне досягаемости ракет "агрессивного блока НАТО". Кстати, российские пропагандисты почему-то эту тему решили особо не раскручивать, хотя раньше очень любили рассказывать, как бравые российские ВВС перехватывают "вражеские" самолеты.

Россия не стала акцентировать внимание и на том, что новая стратегия национальной обороны Пентагона отклонила ограничения на использование ядерного оружия. Зря, ведь администрация Байдена фактически изменила свою ядерную политику и теперь США "будут поддерживать очень высокую планку применения ядерного оружия". Это значит, оставляют за собой возможность использования оружия в ответ на неядерную стратегическую угрозу своей стране, американским силам за границей или союзникам.

Важно К чему могут привезти ядерные угрозы России

Кстати, умолчали в России и о внезапном изменении графика прибытия в Европу B61-12, термоядерной бомбы, являющейся основным ядерным оружием США. Сначала планировалось, что ее доставят в Старый мир только весной 2023 года, однако, "внезапно" в Пентагоне передумали и перенесли событие на декабрь 2022-го. В отличие от всех существующих российских образцов, это не просто 12-я модификация, а фактически уже прошедшая испытания новая разработка и, по оценкам экспертов, является самым страшным оружием США.

Почему сейчас?

Как и Steadfast Noon, обучение "Гром" является традиционным и для России. Вообще, даже еще при СССР осень была временем проведения ядерных учений. Это пошло с 50-х, когда "советы" провели 14 сентября 1954 года печально-известные учения на Тоцком полигоне.

Советский репортаж об учениях на Тоцком полигоне 1954 года с реальными кадрами ядерного взрыва:

В 90-е ядерные учения в России начали проводить летом, однако с 2008 года Россия вернулась к октябрьским традициям.

Исключением стали обучение 2014 года - они прошли 8 мая, на праздник "Победобесия", и стали напоминанием миру, что не нужно мешать попыткам аннексии украинских территорий.

Впрочем, тут есть нюанс. Последний раз осенние учения "Гром" проходили в декабре 2020 года, но в 2021 они были без всяких объяснений перенесены и прошли 19 февраля 2022 года – за 5 дней до вторжения в Украину. Во время учений 19 февраля были применены ракеты "Кинжал" и "Калибр". Уже через несколько дней они полетят в Украину и нанесут нашему государству немалый вред. Фактически учения 19 февраля 2022 года стали генеральной репетицией вторжения и прологом будущего ракетного террора России против Украины. Не зря, вместе с Путиным в бункере за пусками наблюдал его сообщник – диктатор Лукашенко.

Лукашенко в гостях у Путина в его бункере 19 февраля 2022 года / фото Кремля

Именно поэтому ныне также опасаются, что Россия воспользуется учениями "Гром-2022", как прикрытием для новых пусков крылатых ракет по Украине. Впрочем, их будут ждать. Украинские ПВО демонстрируют превосходный процент поражения российских ракет (до 90%), проблемой является лишь условно гиперзвуковые "Кинжалы", впрочем, их в России остается уже меньше критического предела. То же самое, и с другими ракетами.

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Решится ли Путин

Российская военная доктрина предусматривает применение ядерного оружия только, как ответный удар, собственно, это было прописано в фабуле учений "Гром-2022". С другой стороны, для России никогда не было проблемой нарушить какое-либо соглашение, вспомните хотя бы Будапештский меморандум.

Действительно, такая вероятность существует, она, к сожалению, ненулевая. Конечно, при условии, что российский ядерный потенциал – не фикция, время которой прошло. Однако этого не знает даже сам Путин.

Так, 26 октября в небе над Беларусью зафиксировали российские МиГ-31, которые могут быть носителями тех же "Кинжалов". Эти ракеты могут являться носителями ядерных зарядов.

Путин объясняет о "рае": смотрите видео:

Пока никто не может залезть в голову российского автократа. Путин сколько угодно может "задумываться, чтобы мы насторожились", однако он должен понимать, что приказ на боевое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия – ответ будет пугающим.

Может ли Путин использовать ядерное оружие – смотрите видео: