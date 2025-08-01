Это вывело вышеупомянутую бригаду на совершенно другой уровень, расширив ее возможности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Defence Express.

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Что это означает для Украины?

В ГУР МО обнародовали данные российского командира отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" Негруба Руслана Николаевича. Он женат на Негруб Надежде Ивановне, с которой имеют 20-летнего сына.

В сообщении добавили, что отныне бригада, к которой он принадлежит, запускает "Шахеды" по Украине. Эта бригада применила БпЛА типа "Ланцет", "Орлан-10", Supercam S350, Zala другие дроны такого типа.

Таким образом бригада получила возможность наносить удары не на тактическую глубину, а на стратегическую. Лучше всего было бы вооружать этими БпЛА отдельные подразделения, которые находятся вне линии фронта.

Впрочем, Россия вооружила ими именно бригаду находящуюся на фронте, когда все пусковые площадки далеко от границы. Предполагают, что россияне начали применять их по прифронтовым городам и позициям.

В Defence Express пишут, что такое решение можно было бы назвать неожиданным, поскольку враг имеет и другие средства поражения на заданную глубину, например, управляемые авиационные бомбы с модулями УМПК.

К слову, по данным OSINT-аналитика Кайла Глена, в июле 2025 года Россия атаковала Украину рекордным количеством ударных БПЛА. В течение месяца выпустили более 6 тысяч "Шахедов" и их имитаторов.