Це вивело вищезгадану бригаду на абсолютно інший рівень, розширивши її можливості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Defence Express.

Дивіться також Росіяни масовано обстріляли дронами Краматорськ на Донеччині: є пожежі та постраждалі

Що це означає для України?

У ГУР МО оприлюднили дані російського командира окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "Каскад" Негруба Руслана Миколайовича. Він одружений на Негруб Надії Іванівні, з якою мають 20-річного сина.

У повідомленні додали, що відтепер бригада, до якої він належить, запускає "Шахеди" по Україні. Ця бригада застосовала БпЛА типу "Ланцет", "Орлан-10", Supercam S350, Zala інші дрони такого типу.

Таким чином бригада отримала можливість завдавати ударів не на тактичну глибину, а на стратегічну. Найкраще було б озброювати цими БпЛА окремі підрозділи, які перебувають поза лінії фронту.

Утім, Росія озброїла ними саме бригаду що перебуває на фронті, коли всі пускові майданчики далеко від кордону. Припускають, що росіяни почали застосовувати їх по прифронтових містах та позиціях.

У Defence Express пишуть, що таке рішення можна було б назвати неочікуваним, оскільки ворог має й інші засоби ураження на задану глибину, наприклад, керовані авіаційні бомби з модулями УМПК.

До слова, за даними OSINT-аналітика Кайла Глена, у липні 2025 року Росія атакувала Україну рекордною кількістю ударних БпЛА. Упродовж місяця випустили понад 6 тисяч "Шахедів" та їх імітаторів.