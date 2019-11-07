"Громадское" проиграло апелляцию против С14: что известно

Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу "Громадского" против праворадикальной организации С14. Решение суда первой инстанции оставили в силе. Согласно ему, "Громадское" должно опровергнуть свои слова о националистической организации.

Более того – журналисты еще должны заплатить активистам 3,5 тысячи гривен. Дело в том, что в одном из материалов "Громадского" назвали С14 "неонацистской организацией".

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Суд решил, что такая характеристика вредит репутации организации.

Мы возмущены этим решением, безусловно, мы и его будем обжаловать. Наш следующий этап – Верховный суд. Это решение несет в себе огромную угрозу свободе слова в Украине, оно фактически запрещает журналистам давать политические характеристики,

– отметила шеф-редактор "Громадского" Ангелина Карякина.

Что еще известно об иске С14 против "Громадского"?

С14 подали иск против "Громадского" в июле 2018 года. Активисты заявили, что журналисты нанесли ущерб их деловой репутации. "Громадское" ответило тем, что никаких правонарушений не совершало.

В ОБСЕ после решения суда 1 инстанции призвали пересмотреть его. Там считают такое решение – критическая угроза независимой журналистике.