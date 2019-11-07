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      "Громадське" програло апеляцію проти С14: що відомо

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      Апеляційний суд відхилив скаргу "Громадського"
      Апеляційний суд відхилив скаргу "Громадського" / фото з соцмереж/ Грати

      Київський апеляційний господарський суд не задовільнив скаргу "Громадського" проти праворадикальної організації С14. Рішення суду першої інстанції залишили чинним. Згідно з ним, "Громадське" має спростувати свої слова щодо націоналістичної організації.

      Ба, більше – журналісти ще мають сплатити активістам 3,5 тисячі гривень. Річ у тім, що в одному з матеріалів "Громадське" назвало С14 "неонацистською організацією".

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      Суд вирішив, що така характеристика шкодить репутації організації.

      Ми обурені цим рішенням, безумовно, ми і його будемо оскаржувати. Наш наступний етап — Верховний суд. Це рішення несе в собі величезну загрозу свободі слова в Україні, воно фактично забороняє журналістам давати політичні характеристики,
      – наголосила шеф-редакторка "Громадського" Ангеліна Карякіна.

      Що ще відомо про позов С14 проти "Громадського"?

      С14 подали позов проти "Громадського" у липні 2018 року. Активісти заявили, що журналісти завдали шкоди їхній діловій репутації. "Громадське" відповіло тим, що ніяких правопорушень не скоювало.

      В ОБСЄ після рішення суду 1 інстанції закликали переглянути його. Там вважають: таке рішення – критична загроза незалежній журналістиці.

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      сьогодні
      5533
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Журналісти ЗМІ Рішення суду
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