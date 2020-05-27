Последние громкие преступления с участием сотрудников полиции всколыхнули всю Украину. Но большинство из фигурантов дела – до сих пор остаются на свободе.

Реформа Арсена Авакова фактически провалена. И хотя в полицию пришло много новых, достойных людей, остались здесь и настоящие садисты... 24 канал собрал самые громкие дела в течение 2016 – 2020 годов.

Читайте также Стрельба в Киеве: появилось видео нападения на главаря наркокарателя

Громкие преступления с участием полиции

Пытки и изнасилование в Кагарлыке

Инцидент произошел в мае 2020 года. Правоохранители избили и изнасиловали девушку-свидетеля, а также пытали еще одного мужчину. Следствие продолжается, полицейские находятся в СИЗО без права внесения залога.

Пытки на кладбище

В сентябре 2019 года полиция задержала мужчину за якобы совершение уголовного преступления. Правоохранители вывезли мужчину на кладбище, где требовали деньги и избивали. Производство передано в суд.

Смерть 5-летнего мальчика в мае 2019 года вновь напомнила о несовершенстве правоохранительной системы. Двое полицейских, несовершеннолетний сын одного из них и гражданский – пьяными стреляли по бляшках и убили 5-летнего ребенка.

В июне 2019 года в Виннице полицейский тяжело ранил соратника Гриценко во время конфликта. Мужчина умер, не выходя из комы. Дело сейчас в суде, а правоохранитель на свободе. Если вину докажут, полицейскому грозит от 7 до 10 лет.

Правоохранители избили и застрелили мужчину в августе 2016 года. Женщина вызвала полицию к своему мужу, который был в нетрезвом состоянии. С 6 причастных – 4 прошли переаттестацию, одного полицейского уволили, но он вернулся через суд, также водитель-полицейский, который скорее всего и стрелял, не проходил аттестацию.

Громкие преступления с участием полиции / Инфографика 24 канала