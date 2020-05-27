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Гучні злочини за участі поліції: інфографіка

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Злочини, де причетні правоохоронці
Злочини, де причетні правоохоронці / 24 канал

Нещодавні гучні злочини за участі працівників поліції сколихнули всю Україну. Але більшість із фігурантів справ – досі залишаються на свободі.

Реформа Арсена Авакова фактично провалена. І хоча в поліцію прийшло багато нових, гідних людей, залишилися тут і справжні садисти… 24 канал зібрав найгучніші справи протягом 2016 – 2020 років.

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Гучні злочини за участі поліції

Інцидент стався у травні 2020 року. Правоохоронці побили та зґвалтували дівчину-свідка, а також катували ще одного чоловіка. Слідство триває, поліцейські перебувають в СІЗО без права внесення застави.

  • Катування на цвинтарі

​У вересні 2019 року поліція затримала чоловіка за нібито вчинення кримінального правопорушення. Правоохоронці вивезли чоловіка на цвинтар, де вимагали гроші та били. Провадження передано до суду. 

Смерть 5-річного хлопчика у травні 2019 року знову нагадала про недосконалість правоохоронної системи. Двоє поліцейських, неповнолітній син одного з них та цивільний – п'яними стріляли по бляшках і вбили 5-річну дитину. 

У червні 2019 року в Вінниці поліцейський тяжко поранив соратника Гриценка під час конфлікту. Чоловік помер, не виходячи з коми. Справа наразі в суді, а правоохоронець на волі. Якщо провину доведуть, поліцейському загрожує від 7 до 10 років.

Правоохоронці побили та застрелили чоловіка у серпні 2016 року. Жінка викликала поліцію до свого чоловіка, який був на підпитку. З 6 причетних – 4 пройшли переатестацію, одного поліцейського звільнили, але він повернувся через суд, також водій-поліцейський, який скорше завсе й стріляв, не проходив атестацію.

Гучні злочини за участі поліції інфографіка 24 канал
Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Інфографіка Вбивство у Кривому Озері Зґвалтування у Кагарлику Державне бюро розслідувань Жертви Поліція
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