Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал в интервью. Дмитрий Лубинец отметил, что в 2023 году было более 1000 историй, когда ему нужно было выяснять с ТЦК громкие случаи.

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Обращений значительно больше, – Лубинец

Более тысячи в 2023-м. В этом году – уже более 300 подобных случаев. Это, скажем так, кейсы, в которых надо разбираться. Обращений гораздо больше,

– констатировал Лубинец.

Он также отметил, что его информируют о том, что открыли дисциплинарное производство в отношении сотрудников ТЦК, что на кого-то наложили административное взыскание. В то же время он не видит, "даже по максимально позорным случаям, реального наказания".

Журналисты его спросили, как уполномоченному Верховной Рады по правам человека это объясняют. На это он ответил, что, по его предположению, следует понимать, что идет война. И что, видимо, не хотят военного доводить до какого-то реального наказания, ведь это может по-разному трактоваться.

По мнению многих, будет так, что он – герой, задерживал уклонистов. А по мнению другой части Украины, он будет человеком, который нарушил права гражданина,

– заметил он.

Воевать должны все

В то же время Дмитрий Лубинец подчеркнул, что общество нельзя разделять на тех, кто воюет и тех, кто уклоняется от службы. По его словам, воевать должны все. Вместе с тем он отметил, что это не означает, что каждый должен пойти на передовую.

Нам надо, чтобы работала экономика в тылу? Да. Нам надо, чтобы кто-то продолжал ходить на работу и показывать, что Украина движется в направлении ЕС? Надо. У каждого свой фронт,

– добавил он.

В то же время журналисты отметили, что "это дискуссионная реплика с вашей стороны". На это Дмитрий Лубинец отметил, что это дискуссия, с которой он сталкивается постоянно. Он добавил, что мы даже не можем себе представить, что чувствуют военные, которые находятся на передовой.

Это чрезвычайно сложно. Но это не означает, что другие не воюют. Надо давать юридическую оценку человеку, который отказывается от конституционного долга защищать государство. Но это не значит, что после задержания его можно бить, еще и снимать это,

– отметил омбудсмен.

Он добавил, что установление виновности происходит во время заседаний суда. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что за всеми подобными случаями наблюдают наши международные партнеры. Те, кто потом будет принимать решение, предоставлять ли нашему государству помощь, или нет. Приближать ли вступление Украины в Евросоюз, или нет.