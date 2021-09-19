Самые популярные и интересные за неделю сюжеты – вашему вниманию.

Интересно "Талибан" ограничивает права женщин, Марш за животных в 30 городах Украины – видео недели

Данилов предложил перейти на латиницу

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов высказался о необходимости перехода с кириллицы на латиницу. Политологи предполагают, что таким образом проверяют отношение украинцев к конкретному вопросу и поддерживают присутствие СНБО в информационном пространстве.

Что означают громкие заявления Данилова: смотрите видео

В Украине сократят количество субсидиантов

Перед началом отопительного сезона украинцы переоформляют субсидии, однако денег хватит не всем. Экономические эксперты отмечают, что ряду людей откажут в получении субсидии.

Несколько категорий людей не получат субсидии в новом сезоне: смотрите сюжет 24 канала

"Северный поток-2" может разорвать Европу изнутри

Россия хвасталась достройкой "Северного потока-2", однако его еще нужно сертифицировать. В Европе с этим спешат, ведь касаемо запуска газопровода немало споров.

Евродепутаты предлагают остановить энергетическую экспансию России: смотрите видео

Глава российского МИД Лавров катает любовницу по миру

У министра иностранных дел России Сергея Лаврова обнаружили любовницу – Светлану Полякову, которая активно ездит по миру. Она частенько пользуется служебным самолетом чиновника, вместе с Лавровым летала в США, Францию, Австрию, Японию и десяток других стран.

Журналисты опубликовали расследование о любовнице Лаврова: видео

Украинские работодатели готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю

Исландия почти 5 лет тестировала и первой ввела 4-дневную рабочую неделю, которая позволила повысить производительность работы компаний и самочувствие работников. Опрос среди украинских работодателей показал, что они готовы ввести такой эксперимент.

Перейдет ли Украина на 4-дневную рабочую неделю: смотрите видео