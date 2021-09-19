Самые популярные и интересные за неделю сюжеты – вашему вниманию.
Интересно "Талибан" ограничивает права женщин, Марш за животных в 30 городах Украины – видео недели
Данилов предложил перейти на латиницу
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов высказался о необходимости перехода с кириллицы на латиницу. Политологи предполагают, что таким образом проверяют отношение украинцев к конкретному вопросу и поддерживают присутствие СНБО в информационном пространстве.
Что означают громкие заявления Данилова: смотрите видео
В Украине сократят количество субсидиантов
Перед началом отопительного сезона украинцы переоформляют субсидии, однако денег хватит не всем. Экономические эксперты отмечают, что ряду людей откажут в получении субсидии.
Несколько категорий людей не получат субсидии в новом сезоне: смотрите сюжет 24 канала
"Северный поток-2" может разорвать Европу изнутри
Россия хвасталась достройкой "Северного потока-2", однако его еще нужно сертифицировать. В Европе с этим спешат, ведь касаемо запуска газопровода немало споров.
Евродепутаты предлагают остановить энергетическую экспансию России: смотрите видео
Глава российского МИД Лавров катает любовницу по миру
У министра иностранных дел России Сергея Лаврова обнаружили любовницу – Светлану Полякову, которая активно ездит по миру. Она частенько пользуется служебным самолетом чиновника, вместе с Лавровым летала в США, Францию, Австрию, Японию и десяток других стран.
Журналисты опубликовали расследование о любовнице Лаврова: видео
Украинские работодатели готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю
Исландия почти 5 лет тестировала и первой ввела 4-дневную рабочую неделю, которая позволила повысить производительность работы компаний и самочувствие работников. Опрос среди украинских работодателей показал, что они готовы ввести такой эксперимент.
Перейдет ли Украина на 4-дневную рабочую неделю: смотрите видео