Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что Макрон, вероятно, был занят Олимпиадой. Однако после ее завершения во Франции будут заниматься формированием нового государственного правления, ведь от этого будет зависеть политическое будущее главы страны.

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Обещания Макрона Украине

Эммануэль Макрон по закону не сможет еще раз баллотироваться на пост президента Франции. Сейчас он отбывает уже последний срок управления государством.

Михаил Шейтельман отметил, что президент Франции обещал Украине передать самолеты Mirage и подготовить их экипаж до конца 2024 года.

К Mirage должны быть предоставлены и ракеты. Важным вопросом является какими они будут. Это политическая задача президента Франции. А когда он говорил о введении своих войск, то объяснял, что это только в случае прорыва россиян в Харьков, а они этого не сделали,

– отметил политтехнолог.