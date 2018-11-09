Громкий коррупционный скандал на выборах во Флориде

Президент США Дональд Трамп сообщил, что правоохранители проверяют сообщение о мошенничестве на выборах в сенат в штате Флорида.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

Читайте также: Голос Америки. Результаты выборов в США: чего ожидают украинские депутаты

По последним результатам, после подсчета бюллетеней на выборах в сенат действующий губернатор Флориды республиканец Рик Скотт набирает 50,21 процента, в то же время сенатор-демократ Билл Нельсон – 49,79 процента. Последний потребовал пересчета голосов заявив о мошенничестве на выборах.

Правоохранительные органы проверяют еще один крупный коррупционный скандал, связанный с мошенничеством в городах Броуард и Палм-Бич во Флориде,

– отметил Трамп.

В ответ на требование о перерасчете Скотт обратился в полицию с жалобой на координатора выборов в округе Броуард Бренду Снайпс. Губернатор утверждает, что офис Снайпс намеренно скрывал критически важную информацию о подсчете голосов и количестве проголосовавших избирателей, а также о количестве подсчитанных бюллетеней.