07:15
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Гучний корупційний скандал на виборах у Флориді

      290 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп повідомив, що правоохоронці перевіряють повідомлення про шахрайство під час виборів до сенату в штаті Флорида.

      Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.

      Читайте також: Голос Америки. Результати виборів в США: чого очікують українські депутати

      За останніми результатами, після підрахунку бюлетенів на виборах в сенат чинний губернатор Флориди республіканець Рік Скотт набирає 50,21 відсотка, водночас сенатор-демократ Білл Нельсон – 49,79 відсотка. Останній зажадав перерахунку голосів заявивши про шахрайство на виборах.

      Правоохоронні органи перевіряють ще один великий корупційний скандал, пов'язаний з шахрайством в містах Броуард і Палм-Біч у Флориді,
      – зазначив Трамп.

      У відповідь на вимоги щодо перерахунку Скотт звернувся до правоохоронців зі скаргою на координатора виборів в окрузі Броуард Бренду Снайпс. Губернатор стверджує, що офіс Снайпс навмисно приховував критично важливу інформацію про підрахунок голосів та кількість виборців, що проголосували, і підрахованих бюлетенів.

       

      Теги: Новини політики Новини США Вибори у США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      сьогодні , 02:01 Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      Блог Медіа
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      8 листопада , 20:01 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      8 листопада , 23:00 Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      8 листопада , 22:01 Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      Украина – страна разрушающих компромиссов
      8 листопада , 22:00 Украина – страна разрушающих компромиссов
      Блог Соцмережі
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
       9 квітня 2017 , 23:35
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      Роман Безсмертний заявив, що буде балотуватися у президенти України
       29 травня , 20:14
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада , 23:47
      Екологічна тематика стала трендом в політичній маніпуляції, – експерти
       7 листопада , 12:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук