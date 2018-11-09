Гучний корупційний скандал на виборах у Флориді
Президент США Дональд Трамп повідомив, що правоохоронці перевіряють повідомлення про шахрайство під час виборів до сенату в штаті Флорида.
Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.
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За останніми результатами, після підрахунку бюлетенів на виборах в сенат чинний губернатор Флориди республіканець Рік Скотт набирає 50,21 відсотка, водночас сенатор-демократ Білл Нельсон – 49,79 відсотка. Останній зажадав перерахунку голосів заявивши про шахрайство на виборах.
Правоохоронні органи перевіряють ще один великий корупційний скандал, пов'язаний з шахрайством в містах Броуард і Палм-Біч у Флориді,
– зазначив Трамп.
У відповідь на вимоги щодо перерахунку Скотт звернувся до правоохоронців зі скаргою на координатора виборів в окрузі Броуард Бренду Снайпс. Губернатор стверджує, що офіс Снайпс навмисно приховував критично важливу інформацію про підрахунок голосів та кількість виборців, що проголосували, і підрахованих бюлетенів.