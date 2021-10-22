Громко, ярко, но не все – правда, – Кличко об освещении встречи с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко и президент Владимир Зеленский 19 октября впервые за год провели встречу. Городской глава отметил, что переговоры были деловыми и говорили преимущественно о решении проблем столицы в условиях нынешних вызовов.

О том, как состоялась встреча, Кличко написал в соцсетях. Мэр сообщил, что между Банковой и столичными властями необходимо эффективное взаимодействие.

Ранее Кличко встретился с Зеленским на Банковой впервые за год

Немало "тезисов" приписали, – Кличко

Почитал заголовки в СМИ о своей встрече с президентом. Громко, ярко, но не все – правда. Немало тезисов и деталей приписали со слов неких "источников",

– написал Кличко.

Кличко подчеркнул, что есть силы, которые выступают против диалога

Мэр сообщил, что понимает, что есть силы и в его окружении, и в окружении президента, которые выступают против конструктивного диалога. Цель таких усилий – политическое противостояние между главой государства и городским главой.

Якобы именно Кличко предложил встретиться

Ранее сообщалось, что именно Кличко выступил инициатором встречи на Банковой. Предложение поступило от него 6 октября – во время церемонии чтили память жертв Бабьего Яра.

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Также мэр после встречи сообщил, что с президентом он не обсуждал будущий законопроект о столице. В документе могут разграничить обязанности мэра и главы КГГА.

Текст публикации Виталия Кличко:

Друзья! Почитал заголовки в СМИ о своей встрече с президентом. Громко, ярко, но не все – правда. Немало тезисов и деталей приписали со слов неких "источников".

Я понимаю, что сегодня есть силы, и в моем окружении и в окружении Владимира Зеленского, которым не нужен конструктивный диалог и которым нужно политическое противостояние между президентом и мэром столицы.

Еще раз подчеркну: наша встреча была деловой и говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов. А их у нас много. И нам нужно эффективное взаимодействие – исключительно в пользу Киева и Украины. Это я говорю как мэр столицы и как председатель Ассоциации городов Украины.