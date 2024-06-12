Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что такое заявление должно нивелировать предположение относительно того, что Украина якобы готова к переговорам на российских условиях. Это показывает, что наше государство будет продолжать борьбу.

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Громкое заявление Зеленского

По мнению Ярослава Божко, речь Зеленского означает, что Украина даже частично не согласится на выгодные для России условия. Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается Украина во время противостояние со страной-агрессором, борьба будет продолжаться.

Это значимая политическая декларация. Она имеет целью развеять определенные ожидания, которые существуют у некоторых западных политиков. Они время от времени автоматически объясняют негативные новости с фронта как свидетельство того, что Украина якобы близка к переговорам на гибридных условиях частично выгодных России,

– отметил глава центра политических студий.

Он отметил, что президент подчеркивает, что позиция Украины неизменна с начала войны. В частности говорится об освобождении всех международно признанных территорий нашей страны, перспективы европейской и евроатлантической интеграции и никаких внеблоковых статусов или других гибридных нейтралитетов.

Конференция по восстановлению Украины