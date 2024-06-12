Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що така заява має нівелювати припущення щодо того, що Україна нібито готова до перемовин на російських умовах. Це показує, що наша держава продовжуватиме боротьбу.

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Гучна заява Зеленського

На думку Ярослава Божка, промова Зеленського означає, що Україна навіть частково не погодиться на вигідні для Росії умови. Попри усі труднощі, з якими стикається Україна під час протистояння із країною-агресоркою, боротьба триватиме.

Це значуща політична декларація. Вона має на меті розвіяти певні очікування, які існують в деяких західних політиків. Вони час від часу автоматично тлумачать негативні новини з фронту як свідчення того, що Україна нібито близька до перемовин на гібридних умовах частково вигідних Росії,

– наголосив голова центру політичних студій.

Він зазначив, що президент підкреслює, що позиція України незмінна від початку війни. Зокрема мовиться про звільнення усіх міжнародно визнаних територій нашої країни, перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції й жодних позаблокових статусів чи інших гібридних нейтралітетів.

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