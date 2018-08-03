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СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Громкое задержание криминальных "авторитетов" в Сумской области: детали от нацполиции

261 Читати новину українською
Двух "авторитетов" задержали на Сумщине
Двух "авторитетов" задержали на Сумщине / npu.gov.ua

Двое злоумышленников требовали деньги у местного жителя, взамен обещали не причинять ему и его семье вреда насильственными действиями. Задержали их, во время получения средств от пострадавшего, работники полиции совместно с работниками УСБУ.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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Состоялось задержание в городе Шостка Сумской области. Работники детективного подразделения Следственного управления полиции в Сумской области совместно с работниками УСБУ и КОРД провели спецоперацию и задержали двух местных криминальных "авторитетов" по подозрению в вымогательстве денег. Сумма оплаты "неприкосновенности" должна была составлять 10 тысяч долларов США.

Следственным отделением областной полиции открыто уголовное производство за вымогательство. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее 27-летнего жителя Сум задержали сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Сумы
Источник: 24 Канал
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