Гучне затримання кримінальних "авторитетів" на Сумщині: деталі від Нацполіції

Двоє зловмисників вимагали гроші у місцевого мешканця, натомість обіцяли не заподіювати йому та його родині шкоди насильницькими діями. Затримали їх під час отримання коштів від постраждалого працівники поліції спільно з працівниками УСБУ.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції в Сумській області.

Читайте також: Вбивство Анатолія Жука: що відомо про екс-депутата Сумської міськради

Відбулось затримання у місті Шостка Сумської області. Працівники детективного підрозділу Слідчого управління поліції в Сумській області спільно з працівниками УСБУ та КОРД провели спецоперацію і затримали двох місцевих кримінальних "авторитетів" за підозрою у вимаганні грошей. Сума оплати "недоторканності" мала складати 10 тисяч доларів США.

Слідчим відділенням обласної поліції відкрито кримінальне провадження за вимагання. Санкція відповідної статті Кримінального Кодексу передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше 27-річного жителя Сум затримали працівники Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в Харківській області.