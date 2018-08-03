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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Вбивство Анатолія Жука: що відомо про екс-депутата Сумської міськради

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Анатолій Жук – біографія
Анатолій Жук – біографія / dancor.sumy.ua

В четвер, 2 серпня, ввечері у Сумах застрелили колишнього депутата та екс-директора Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради Анатолія Жука.

Нагадаємо, що у передмісті Сум на території власного будинку знайдено мертвим Анатолія Жука, колишнього депутата, а нині чиновника міськради.

Читайте також: У поліції відреагували на вбивство сумського політика Анатолія Жука

Біографія Анатолія Жука

Жук Анатолій Володимирович народився 6 січня 1983 року в Сумах.

  • У 2000 році закінчив Сумську загальноосвітню школу № 20.
     
  • У 2007 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю "менеджмент організацій"
     
  • У 2014 році закінчив Сумський державний університет за спеціальністю "управління бізнесом".
    Крім цього, у нього був диплом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
  • З 2010 по 2015 рік був депутатом міської ради у складі фракції "Рідне місто", яка входила в коаліцію з Партією регіонів.
     
  • У 2010 році почав свою трудову діяльність з посади юридичного консультанта ТОВ "СТЕФ". Однак пропрацював в цій організації недовго: через кілька років перейшов на посаду радника міського голови Сум Геннадія Мінаєва.
     
  • З 2012 по 2016 рік він дослужився до директора департаменту містобудування та земельних відносин.
     
  • У 2014 році Жук вирішив балотуватися на посаду міського голови, але програв керівнику місцевої "Батьківщини" Олександру Лисенко.
     
  • Відкрито визнав, що дружить зі злодієм в законі на прізвисько Льора та не приховував свої судимості.
     
  • Раніше судимий: 2 липня 2001 року намісників райсудом міста Суми за статтею 206 частиною 2, 222 частиною 1, 42, 46-1 КК з відтермінуванням на 2 роки за хуліганство (нанесення побоїв з заподіянням тілесних ушкоджень) і зберігання зброї.
  • Останнім часом був в опозиції до команди нинішнього мера Сум Олександра Лисенка.

У Анатолія Жука залишилися дружина та дочка.

Теги: Новини України Публікації Суми Вбивство Анатолія Жука
Джерело: 24 Канал
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