У поліції відреагували на вбивство сумського політика Анатолія Жука

У Сумах застрелили колишнього депутата міської ради Сум Анатолія Жука. Тіло загиблого виявив його батько.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Сумщини.

Читайте також: У Греції затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалах лісу

2 серпня о 19:12 до чергової частини Сумського відділу поліції надійшло повідомлення від 58-річного батька про те, що він прийшов в гості до свого сина, якого виявив мертвим,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екс-депутат помер на подвір'ї власного будинку по вулиці Льва Толстого в результаті вогнепального поранення. Поряд на місці події працівники поліції знайшли пістолет.

На місці працює слідчо-оперативна група правоохоронців та працівники кінологічної служби.

Нагадаємо, 2 серпня у Сумах застрелили колишнього депутата та екс-директора Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради Анатолія Жука. В 2014 році Жук балотувався на посаду мера.