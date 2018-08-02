В полиции отреагировали на убийство сумского политика Анатолия Жука

В Сумах застрелили бывшего депутата городского совета Сум Анатолия Жука. Тело погибшего обнаружил его отец.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумщины.

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2 августа в 19:12 в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от 58-летнего отца о том, что он пришел в гости к своему сыну, которого обнаружил мертвым,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-депутат умер во дворе собственного дома по улице Льва Толстого в результате огнестрельного ранения. Рядом на месте происшествия сотрудники полиции нашли пистолет.

На месте работает следственно-оперативная группа правоохранителей и работники кинологической службы.

Напомним, 2 августа в Сумах застрелили бывшего депутата и экс-директора Департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета Анатолия Жука. В 2014 году Жук баллотировался на пост мэра.