Ключевые тезисы из поздравлений политиков собрал 24 Канал. Отмечается, что о войне в Украине говорили, в частности, президенты Франции, Италии, Польши и Турции.

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Что мировые лидеры говорили о войне

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении заявил, что война в Украине непосредственно касается его страны.

Войны в Украине и на Ближнем Востоке – это не отдаленные конфликты. Они касаются нас непосредственно и угрожают нашей безопасности, нашему единству и нашей экономике,

– сказал он.

Он также отметил, что Европа больше не может делегировать свою безопасность и оборону другим государствам, а Франция должна продолжать инвестировать в военное перевооружение, чтобы гарантировать собственный суверенитет.

Президент Италии Серджо Маттарелла в поздравлении также сказал о важности окончания войн. По его словам, мир в Украине, а также на Ближнем Востоке еще не был столь насущным и остро необходимым, как сейчас.

Мир – это не покорность агрессору,

– подчеркнул политик.

Серджо Маттарелла добавил, что рост расходов на вооружение, вызванное в мире агрессией России против Украины, достигло в этом году рекордной цифры в 2,443 миллиарда долларов.

Президент Польши Анджей Дуда в своем обращении к гражданам заявил, что война в Украине не может завершиться победой России. Политик подчеркнул, что нужен справедливый мир, который сделает невозможным возникновение еще большего конфликта в будущем.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину война, что идет за нашей восточной границей, имеет абсолютно решающее значение для нашей безопасности. Наша позиция постоянна и неизменна: эта война не может закончиться победой России,

– говорится в обращении.

Отдельно Дуда подчеркнул, что безопасность Польши базируется на двух столпах: сильной и современной армии и силе альянсов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в новогоднем поздравлении заявил, что Стамбул рассчитывает на справедливый мир в следующем году.

Нашим приоритетом остается положить конец войне между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями из Черного моря, справедливым миром,

– сказал Эрдоган.

Он также отметил, что надеется на начало новой эры на севере.

К слову, в своем новогоднем обращении Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Президент Украины пообещал освободить эти регионы от россиян.