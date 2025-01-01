Ключові тези з привітань політиків зібрав 24 Канал. Зазначається, що про війну в Україні говорили зокрема президенти Франції, Італії, Польщі та Туреччини.

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Що світові лідери казали про війну

Президент Франції Еммануель Макрон у новорічному зверненні заявив, що війна в Україні безпосередньо стосується його країни.

Війни в Україні та на Близькому Сході – це не віддалені конфлікти. Вони стосуються нас безпосередньо і загрожують нашій безпеці, нашій єдності та нашій економіці,

– сказав він.

Він також наголосив, що Європа більше не може делегувати свою безпеку і оборону іншим державам, а Франція повинна продовжувати інвестувати у військове переозброєння, щоб гарантувати власний суверенітет.

Президент Італії Серджіо Маттарелла у привітанні також сказав про важливість закінчення війн. За його словами, мир в Україні, а також на Близькому Сході ще не був настільки нагальним та гостро необхідним, як зараз.

Мир – це не покора агресору,

– наголосив політик.

Серджіо Маттарелла додав, що зростання витрат на озброєння, викликане у світі агресією Росії проти України, сягнуло цього року рекордної цифри у 2,443 мільярда доларів.

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму зверненні до громадян заявив, що війна в Україні не може завершитися перемогою Росії. Політик наголосив, що потрібен справедливий мир, який унеможливить виникнення ще більшого конфлікту в майбутньому.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну війна, що точиться за нашим східним кордоном, має абсолютно вирішальне значення для нашої безпеки. Наша позиція постійна і незмінна: ця війна не може закінчитися перемогою Росії,

– йдеться у зверненні.

Окремо Дуда підкреслив, що безпека Польщі базується на двох стовпах: сильній і сучасній армії та силі альянсів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у новорічному привітанні заявив, що Стамбул розраховує на справедливий мир наступного року.

Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром,

– сказав Ердоган.

Він також відзначив, що сподівається на початок "нової ери" на півночі.

До слова, у своєму новорічному зверненні Володимир Зеленський звернувся до українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Президент України пообіцяв звільнити ці регіони від росіян.