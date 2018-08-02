В Греции задержали мужчину, которого подозревают в поджогах леса

Полиция обвиняет задержанного в совершении ряда поджогов в Восточной Аттике, и невыполнении законных требований сотрудников полиции.

Об этом сообщает Ekathimerini.

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Отмечается, что задержанного 35-летнего мужчину подозревают в совершении поджогов в период между 26 и 31 июля, которые стали источником масштабных пожаров. Также мужчину подозревают в неповиновении представителям власти.

Напомним, масштабный лесной пожар в Греции возле Афин вспыхнул 23 июля. Стихия стала неуправляемой и быстро распространяется к населенным пунктам. Уже есть десятки погибших и пострадавших.