В Греции задержали мужчину, которого подозревают в поджогах леса
Полиция обвиняет задержанного в совершении ряда поджогов в Восточной Аттике, и невыполнении законных требований сотрудников полиции.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Читайте также: Число жертв пожаров, бушующих в Греции, возросло до 90 человек
Отмечается, что задержанного 35-летнего мужчину подозревают в совершении поджогов в период между 26 и 31 июля, которые стали источником масштабных пожаров. Также мужчину подозревают в неповиновении представителям власти.
Напомним, масштабный лесной пожар в Греции возле Афин вспыхнул 23 июля. Стихия стала неуправляемой и быстро распространяется к населенным пунктам. Уже есть десятки погибших и пострадавших.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Google готовится затмить презентацию iPhone 726 сентября 2016 , 16:06
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00