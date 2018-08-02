У Греції затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалах лісу

Поліція звинувачує затриманого у вчиненні низки підпалів у Східній Аттиці, та невиконанні законних вимог працівників поліції.

Про це повідомляє Ekathimerini.

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Зазначається, що затриманого 35-річного чоловіка підозрюють у вчиненні підпалів у період між 26 та 31 липня, які стали джерелом масштабних пожеж. Також чоловіка підозрюють у непокорі представникам влади.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа у Греції поблизу Афін спалахнула 23 липня. Стихія стала некерованою та швидко поширюється до населених пунктів. Уже є десятки загиблих і потерпілих.