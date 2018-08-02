На Сумщине застрелили экс-депутата городского совета Анатолия Жука

В Сумах застрелили бывшего депутата и экс-директора Департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета Анатолия Жука.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области.

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Отмечается, что об убийстве экс-депутата сообщил его отец, позвонив на линию "102" в 19:12. Он сказал, что обнаружил тело сына во дворе собственного дома, который расположен в районе Барановка.

Отец Анатолия обнаружил на теле сына два следа от пуль в районе головы и спины, а рядом с телом – пистолет.

Пока никаких подробностей в полиции не сообщили. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Издание "Апостроф" сообщил, что рядом с домом убитого обнаружен автомобиль Porsche Cayenne, принадлежавший Жуку, водительская дверь которого была открыта.