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На Сумщині застрелили екс-депутата міської ради Анатолія Жука

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У Сумах вбили екс-депутата міськради Анатолія Жука
У Сумах вбили екс-депутата міськради Анатолія Жука / Фото з відкритих джерел

У Сумах застрелили колишнього депутата та екс-директора Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради Анатолія Жука.

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області.

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Зазначається, що про вбивство екс-депутата повідомив його батько, зателефонувавши на лінію "102" о 19:12. Він сказав, що виявив тіло сина у дворі власного будинку, який розташований у районі Баранівка. 

Батько Анатолія виявив на тілі сина два сліди від куль в районі голови та спини, а поряд з тілом – пістолет.

Наразі жодних подробиць у поліції не повідомили. На місці працює слідчо-оперативна група, обставини події встановлюються.

Видання Апостроф повідомило, що поряд з будинком вбитого виявлено автомобіль Porsche Cayenne, що належав Жуку, водійські двері якого були відкриті.

Теги: Новини України Кримінальні новини Суми
Джерело: 24 Канал
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