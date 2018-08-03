Убийство Анатолия Жука: что известно об экс-депутате Сумского горсовета

В четверг, 2 августа, вечером в Сумах застрелили бывшего депутата и экс-директора Департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета Анатолия Жука.

Напомним, что в пригороде Сум на территории собственного дома найден мертвым Анатолий Жук, бывший депутат, а ныне чиновник горсовета.

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Биография Анатолия Жука



• Жук Анатолий Владимирович родился 6 января 1983 года в Сумах.

• В 2000 году окончил Сумскую общеобразовательную школу № 20.

• В 2007 году закончил Межрегиональную Академию управления персоналом по специальности "менеджмент организаций"

• В 2014 году закончил Сумской государственный университет по специальности "управление бизнесом".

Кроме того, у него был диплом Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

С 2010 по 2015 год был депутатом городского совета в составе фракции "Родной город", которая входила в коалицию с Партией регионов.

• В 2010 году начал свою трудовую деятельность с должности юридического консультанта ООО "СТЕФ". Однако проработал в этой организации недолго: через несколько лет перешел на должность советника городского председателя Сум Геннадия Минаева.

• С 2012 по 2016 год он дослужился до директора департамента градостроительства и земельных отношений.

• В 2014 году Жук решил баллотироваться на должность городского головы, но проиграл руководителю местной "Батькивщины" Александру Лысенко.

Открыто признал, что дружит с вором в законе по кличке Лера и не скрывал свои судимости.

Ранее судимый: 2 июля 2001 года райсудом города Суммы по статье 206 части 2, 222 частью 1, 42, 46-1 УК с отсрочкой на 2 года за хулиганство (нанесение побоев с причинением телесных повреждений) и хранение оружия.

В последнее время был в оппозиции к команде нынешнего мэра Сум Александра Лысенко.



У Анатолия Жука остались жена и дочь.