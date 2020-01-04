Деньги за транзит газа через Украину платят вовремя, – глава ГТС
Компания газотранспортной системы Украины в полном объеме получает плату за транзит российского газа через территорию Украины с начала 2020 года.
Деньги уже находятся на счетах ГТС, об этом сообщил глава компании Сергей Макогон на своей фейсбук-странице.
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Он признал, что эти деньги поступают на счета от "Нафтогаза". Получает ли предоплату "Нафтогаз" от "Газпрома", Макогон не знает.
Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 миллионов кубометров в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки,
– написал он.
Отметим, начиная с 7:00 1 января выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме – транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдову в режиме 35-45 миллионов кубометров в сутки.
Что интересно, транзит газа через ГТС Украины 1 января снизился в пять раз. Он составил 49,3 миллиона кубометров. Это в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года (261 миллион кубометров), или в 4,5 раза ниже по сравнению с 31 декабря (220,1).
Что надо знать о новом транзитном договоре Украины с Россией
- 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новое транспортное соглашение, которое обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
- 1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту.
- Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.