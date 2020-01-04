17:36
4 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ленка "Зоркий Глаз" и украинские ракеты. Шамана в президенты
      Вєсті Кремля
      20:56, 3 января
      Вести.UA. Жир: Секрет Ильи Кивы. Гимн труда чиновников в Харькове
      Вєсті.UA
      14:31, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Деньги за транзит газа через Украину платят вовремя, – глава ГТС

      22 Читати новину українською
      Оператор ГТС получает от "Нафтогаза" деньги за транзит российского газа в полном объеме / 24 канал

      Компания газотранспортной системы Украины в полном объеме получает плату за транзит российского газа через территорию Украины с начала 2020 года.

      Деньги уже находятся на счетах ГТС, об этом сообщил глава компании Сергей Макогон на своей фейсбук-странице.

      Обратите внимание: Транзит газа: ключевые моменты нового соглашения Украины и России

      Он признал, что эти деньги поступают на счета от "Нафтогаза". Получает ли предоплату "Нафтогаз" от "Газпрома", Макогон не знает.

      Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 миллионов кубометров в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки,
      – написал он.

      Отметим, начиная с 7:00 1 января выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме – транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдову в режиме 35-45 миллионов кубометров в сутки.

      Что интересно, транзит газа через ГТС Украины 1 января снизился в пять раз. Он составил 49,3 миллиона кубометров. Это в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года (261 миллион кубометров), или в 4,5 раза ниже по сравнению с 31 декабря (220,1).

      Что надо знать о новом транзитном договоре Украины с Россией

      Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
      сегодня
      153060
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Газовый конфликт Нафтогаз Газпром Газовый контракт Газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:31 Чим запам'ятався політичний 2019 рік
      Антон Голобородько 34
      сегодня , 12:00 Гарячка навколо "диво-зброї" Путіна, – Frankfurter Allgemeine
      Світові Медіа 2424
      сегодня , 08:40 Новый год в СССР: каким он был на самом деле
      Максим Мирович 4109
      сегодня , 07:40 В каком возрасте украинцы идут на первую работу: инфографика
      Анна Запотоцька 181
      сегодня , 01:34 Это был постапокалипсис: впечатляющий рассказ "киборга" о боях за Донецкий аэропорт
      Віталій Дейнега 701
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук