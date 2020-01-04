Деньги за транзит газа через Украину платят вовремя, – глава ГТС

Компания газотранспортной системы Украины в полном объеме получает плату за транзит российского газа через территорию Украины с начала 2020 года.

Деньги уже находятся на счетах ГТС, об этом сообщил глава компании Сергей Макогон на своей фейсбук-странице.

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Он признал, что эти деньги поступают на счета от "Нафтогаза". Получает ли предоплату "Нафтогаз" от "Газпрома", Макогон не знает.

Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 миллионов кубометров в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки,

– написал он.

Отметим, начиная с 7:00 1 января выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме – транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдову в режиме 35-45 миллионов кубометров в сутки.

Что интересно, транзит газа через ГТС Украины 1 января снизился в пять раз. Он составил 49,3 миллиона кубометров. Это в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года (261 миллион кубометров), или в 4,5 раза ниже по сравнению с 31 декабря (220,1).

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