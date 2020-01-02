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      Транзит газа: ключевые моменты нового соглашения Украины и России

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      Украине необходимо разрабатывать собственную стратегию развития / Фото из социальных сетей

      Позитивно, что Украина имеет новый контракт по транзиту газа с Россией. Важно обеспечить необходимый объем прокачки газа по нашей ГТС. Но есть совокупность вопросов, которые интересны с точки зрения стратегии.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      Экономический эффект подписания нового контракта по транзиту российского газа относительный – семь миллиардов долларов. Хотя точные ставки по транзиту неизвестны. Но это коммерческая тайна,
      – говорит Вигиринский.

      Как считает политолог, есть несколько вопросов. Во-первых, почему договор подписал Нафтогаз, а не компания – оператор ГТС. Хотя уже вступил в силу закон об анбандлинге (отделении ГТС от Нафтогаза).

      Во-вторых, ранее ГТС транспортировала 80-90 миллиардов кубометров газа ежегодно. Согласно новому контракту 65 миллиардов и дальше объем уменьшится. То есть уменьшится валовой доход предприятия. Что делать с инфраструктурой и людьми, которые там работают?

      В-третьих, неизвестно, есть ли в контракте условие: качай или плати. То есть Газпром должен прокачивать определенный объем газа. Если меньше, то Украина имеет право обратиться в международные судебные инстанции с иском о компенсации.

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      Что известно о новом транзитном договоре Украины с Россией?

      Ключевой вопрос – нужна стратегия развития ГТС. Хватит думать настоящим. Особенно в отношениях с Россией. Украине нужно развивать свою газовую инфраструктуру. Строить новые газопроводы, искать новые пути поставок газа,
      – подчеркивает Андрей Вигиринский.

      Что известно об Операторе газотранспортной системы Украины?

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики ГТС Газпром Нафтогаз Газовый контракт
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