Транзит газа: ключевые моменты нового соглашения Украины и России
Позитивно, что Украина имеет новый контракт по транзиту газа с Россией. Важно обеспечить необходимый объем прокачки газа по нашей ГТС. Но есть совокупность вопросов, которые интересны с точки зрения стратегии.
Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.
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Экономический эффект подписания нового контракта по транзиту российского газа относительный – семь миллиардов долларов. Хотя точные ставки по транзиту неизвестны. Но это коммерческая тайна,
– говорит Вигиринский.
Как считает политолог, есть несколько вопросов. Во-первых, почему договор подписал Нафтогаз, а не компания – оператор ГТС. Хотя уже вступил в силу закон об анбандлинге (отделении ГТС от Нафтогаза).
Во-вторых, ранее ГТС транспортировала 80-90 миллиардов кубометров газа ежегодно. Согласно новому контракту 65 миллиардов и дальше объем уменьшится. То есть уменьшится валовой доход предприятия. Что делать с инфраструктурой и людьми, которые там работают?
В-третьих, неизвестно, есть ли в контракте условие: качай или плати. То есть Газпром должен прокачивать определенный объем газа. Если меньше, то Украина имеет право обратиться в международные судебные инстанции с иском о компенсации.
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Что известно о новом транзитном договоре Украины с Россией?
- 30 декабря 2019 года Нафтогаз и Газпром подписали новое транспортное соглашение, которое обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
- Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Ключевой вопрос – нужна стратегия развития ГТС. Хватит думать настоящим. Особенно в отношениях с Россией. Украине нужно развивать свою газовую инфраструктуру. Строить новые газопроводы, искать новые пути поставок газа,
– подчеркивает Андрей Вигиринский.
Что известно об Операторе газотранспортной системы Украины?
- В сентябре 2019 года правительство обновило план анбандлинга и предусмотрело отделение ГТС от "Нафтогаза".
- Верховная Рада поддержала, а 9 декабря закон об анбандлинге подписал президент.
- 24 декабря национальный регулятор сертифицировал ОГТСУ и выдал ему лицензию на осуществление деятельности.
- Новый оператор 31 декабря 2019 года завершил подписание межоператорских соглашений с компаниями-операторами соседних ГТС.