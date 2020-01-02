Транзит газа: ключевые моменты нового соглашения Украины и России

Позитивно, что Украина имеет новый контракт по транзиту газа с Россией. Важно обеспечить необходимый объем прокачки газа по нашей ГТС. Но есть совокупность вопросов, которые интересны с точки зрения стратегии.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

Интересно: Тарифы на газ в 2020 году: повысятся ли цены?

Экономический эффект подписания нового контракта по транзиту российского газа относительный – семь миллиардов долларов. Хотя точные ставки по транзиту неизвестны. Но это коммерческая тайна,

– говорит Вигиринский.

Как считает политолог, есть несколько вопросов. Во-первых, почему договор подписал Нафтогаз, а не компания – оператор ГТС. Хотя уже вступил в силу закон об анбандлинге (отделении ГТС от Нафтогаза).

Во-вторых, ранее ГТС транспортировала 80-90 миллиардов кубометров газа ежегодно. Согласно новому контракту 65 миллиардов и дальше объем уменьшится. То есть уменьшится валовой доход предприятия. Что делать с инфраструктурой и людьми, которые там работают?

В-третьих, неизвестно, есть ли в контракте условие: качай или плати. То есть Газпром должен прокачивать определенный объем газа. Если меньше, то Украина имеет право обратиться в международные судебные инстанции с иском о компенсации.

Читайте также: Что изменится после нового газового соглашения с Россией: главное с брифинга Коболева

Что известно о новом транзитном договоре Украины с Россией?

30 декабря 2019 года Нафтогаз и Газпром подписали новое транспортное соглашение, которое обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.

Ключевой вопрос – нужна стратегия развития ГТС. Хватит думать настоящим. Особенно в отношениях с Россией. Украине нужно развивать свою газовую инфраструктуру. Строить новые газопроводы, искать новые пути поставок газа,

– подчеркивает Андрей Вигиринский.

Что известно об Операторе газотранспортной системы Украины?