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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Транзит газу: ключові моменти нової угоди України та Росії

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      Україні необхідно розробляти власну стратегію розвитку / Фото з соціальних мереж

      Позитивно, що Україна має новий контракт з транзиту газу з Росією. Важливо забезпечити необхідний об’єм прокачки газу нашою ГТС. Але є сукупність питань, які цікаві з точки зору стратегії.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      Економічний ефект підписання нового контракту по транзиту російського газу відносний – сім мільярдів доларів. Хоча точні ставки по транзиту невідомі. Але це комерційна таємниця,
      – говорить Вігірінський.

      Як вважає політолог, є кілька питань. По-перше, чому договір підписав Нафтогаз, а не компанія – оператор ГТС. Хоча вже вступив у силу закон про анбандлінг (відокремлення ГТС від Нафтогазу).

      По-друге, раніше ГТС транспортувала 80-90 мільярдів кубометрів газу щороку. Згідно нового контракту 65 мільярдів і далі об’єм зменшиться. Тобто зменшиться валовий дохід підприємства. Що роботи з інфраструктурою і людьми, які там працюють?

      По-третє, невідомо, чи є в контракті умова: транзитуй або плати. Тобто Газпром повинен прокачувати визначений об’єм газу. Якщо менше, то Україна має право звернутися до міжнародних судових інстанцій з позовом про компенсацію.

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      Що відомо про новий транзитний договір України з Росією?

      Ключове питання – потрібна стратегія розвитку ГТС. Досить думати сьогоденням. Особливо в стосунках із Росією. Україні треба розвивати свою газову інфраструктуру. Будувати нові газопроводи, шукати нові шляхи постачання газу,
      – підкреслює Андрій Вігірінський.

      Що відомо про Оператора газотранспортної системи України?

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Газовий контракт Нафтогаз Газпром ГТС
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