Транзит газу: ключові моменти нової угоди України та Росії

Позитивно, що Україна має новий контракт з транзиту газу з Росією. Важливо забезпечити необхідний об’єм прокачки газу нашою ГТС. Але є сукупність питань, які цікаві з точки зору стратегії.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

Цікаво: Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?

Економічний ефект підписання нового контракту по транзиту російського газу відносний – сім мільярдів доларів. Хоча точні ставки по транзиту невідомі. Але це комерційна таємниця,

– говорить Вігірінський.

Як вважає політолог, є кілька питань. По-перше, чому договір підписав Нафтогаз, а не компанія – оператор ГТС. Хоча вже вступив у силу закон про анбандлінг (відокремлення ГТС від Нафтогазу).

По-друге, раніше ГТС транспортувала 80-90 мільярдів кубометрів газу щороку. Згідно нового контракту 65 мільярдів і далі об’єм зменшиться. Тобто зменшиться валовий дохід підприємства. Що роботи з інфраструктурою і людьми, які там працюють?

По-третє, невідомо, чи є в контракті умова: транзитуй або плати. Тобто Газпром повинен прокачувати визначений об’єм газу. Якщо менше, то Україна має право звернутися до міжнародних судових інстанцій з позовом про компенсацію.

Читайте також: Що зміниться після нової газової угоди з Росією: головне з брифінгу Коболєва

Що відомо про новий транзитний договір України з Росією?

30 грудня 2019 року Нафтогаз та Газпром підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.

Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.

Ключове питання – потрібна стратегія розвитку ГТС. Досить думати сьогоденням. Особливо в стосунках із Росією. Україні треба розвивати свою газову інфраструктуру. Будувати нові газопроводи, шукати нові шляхи постачання газу,

– підкреслює Андрій Вігірінський.

Що відомо про Оператора газотранспортної системи України?