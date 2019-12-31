Що зміниться після нової газової угоди з Росією: головне з брифінгу Коболєва

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв під час брифінгу для журналістів розповів про деталі та нюанси нових газових домовленостей з російським "Газпромом". Андрій Коболєв назвав підписання нової угоди з РФ прийнятним компромісом, що у "тій чи іншій мірі влаштовує обидві сторони".

За його словами, як українська, так і російська сторона пішли на жертви під час підписання контракту. Він сподівається, що нова угода покладе початок відносинам, "коли усі задоволені, і всі щось отримують".

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Транзит газу українською територією у 2020 році може сягнути 75 мільярдів кубометрів

Коболєв сумнівається у запуску російського газопроводу "Північний потік-2" у 2020 році. За його словами, транзит через територію України може скласти 75 мільярдів кубометрів.

За інформацією глави "Нафтогазу", Російська Федерація зараз не має судна, яке могло б добудувати "Північний потік-2". Саме тому, у 2020 році запустити його не вдасться.

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Він сказав, що у таких умовах обсяг транзит газу в 2020 році може бути більше мінімально гарантованого – 75 мільярдів кубометрів, а не 65 мільярдів кубометрів.

Транзитний договір не забороняє прямі поставки газу з Росії в обхід "Нафтогазу"

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Глава правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв повідомив, що газові домовленості від 30 грудня 2019 роки не забороняють прямі поставки газу з Росії в обхід "Нафтогазу".

Російські компанії можуть напряму продавати газ українським споживачам.

Глава "Нафтогазу" додав, що теоретично ці компанії можуть запрацювати вже найближчим часом. Водночас, він не знає, якою буде реакція української влади на це.

При цьому, Коболєв наголосив, що у "Нафтогазу" поки немає планів купувати газ з Росії.

Також він назвав малоймовірним те, що Росія братиме участь у модернізації української газотранспортної системи.

За його словами, фінансових доходів нового Оператора ГТС, а також його здатності залучати кредитні кошти буде цілком достатньо для її модернізації.

Транзитні контракти між Україною і РФ регулюватимуться шведським правом

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Андрій Коболєв заявив, що ризик порушення Росією підписаних газових домовленостей існує. Водночас, він вказав на гарантії, які можуть убезпечити Україну від цих ризиків.

За його словами, нова транзитна угода включає наступні "подушки безпеки":

європейське право,

чітко прописані гарантії, які за своєю суттю дуже близькі до концепції "качай або плати",

сума 7,2 мільярда доларів була прогарантована російською стороною як дохід, який українська сторона отримає протягом наступних 5 років.

Коболєв також додав, що ця сума може бути й більшою. За його словами, замовлені обсяги – це лише мінімальні обсяги, які зараз бачить "Газпром". Більші обсяги, якщо вони будуть транспортувати українською системою, будуть транспортувати за вищим тарифом.

Водночас, нові транзитні контракти між Оператором газотранспортної системи України, "Нафтогазом" і російським "Газпромом" вирішуватимуться згідно з шведським правом.

Різниця між доходами "Нафтогазу" та "Оператора ГТС" буде мінімальною

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Андрій Коболєв заявив, що різниця між доходами НАК "Нафтогаз України" та "Оператора ГТС України" становитиме менш як 10%.

За його словами, існує чіткий розподіл доходів між "Нафтогазом" та оператором. Левова частина доходів йтиме оператору.

Коболєв вказав, що новий план анбандлінгу "Нафтогазу" погоджено. З 1 січня новий незалежний оператор повною мірою запрацює. Крім того, він зазначив, що для України важливо завершити реформу ринку природного газу. Водночас, ризики неефективного європейського законодавства взяв на себе "Нафтогаз".

Газовий контракт між Україною і РФ: головне

Україна і Росія 30 грудня підписали у Відні контракт на транзит газу в ЄС терміном на 5 років. Розпочне Кремль здійснювати транзит з 1 січня 2020 року.

Вперше в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". До цього часу закупівлі газу в російського монополіста покривалися принципом "бери або плати" – невигідним для України та вигідним для Росії.

Мінімально гарантована прокачка українською ГТС – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири. Фактично прокачувати можна більше.

Президент Володимир Зеленський переконує, що упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук додав, що підписання угоди позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку.

Додамо, окрім контракту на транзит газу, Україна та Росія також підписали угоду про врегулювання судових спорів. "Газпром" зобов'язався повністю припинити оскарження рішень Стокгольмського арбітражу. Це означає, що Україна може остаточно підбити підсумки арбітражних процесів, які тривали майже 6 років. А отримання більше 12 мільярдів доларів за новим позовом було б неможливим, якщо б транзит газу продовжився.

"Нафтогаз" на початку листопада 2019 року надіслав російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 12 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.