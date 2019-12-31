Что изменится после нового газового соглашения с Россией: главное с брифинга Коболева

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев во время брифинга для журналистов рассказал о деталях и нюансах новых газовых договоренностей с российским "Газпромом". Андрей Коболев назвал подписание нового соглашения с РФ приемлемым компромиссом, что в "той или иной степени устраивает обе стороны".

По его словам, как украинская, так и российская сторона пошли на жертвы во время подписания контракта. Он надеется, что новое соглашение положит начало отношениям, "когда все довольны, и все что-то получают".

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Транзит газа по украинской территории в 2020 году может достигнуть 75 миллиардов кубометров

Коболев сомневается в запуске российского газопровода "Северный поток-2" в 2020 году. По его словам, транзит через территорию Украины может составить 75 миллиардов кубометров.

По информации главы "Нафтогаза", Российская Федерация сейчас не имеет судна, которое могло бы достроить "Северный поток-2". Именно поэтому, в 2020 году запустить его не удастся.

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Он сказал, что в таких условиях объем транзита газа в 2020 году может быть больше минимально гарантированного – 75 миллиардов кубометров, а не 65 миллиардов кубометров.

Транзитный договор не запрещает прямые поставки газа из России в обход "Нафтогаза"

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Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что газовые договоренности от 30 декабря 2019 года не запрещают прямые поставки газа из России в обход "Нафтогаза".

Российские компании могут напрямую продавать газ украинским потребителям.

Глава "Нафтогаза" добавил, что теоретически эти компании могут заработать уже в ближайшее время. В то же время, он не знает, какой будет реакция украинской власти на это.

При этом, Коболев подчеркнул, что у "Нафтогаза" пока нет планов покупать газ из России.

Также он назвал маловероятным то, что Россия будет участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы.

По его словам, финансовых доходов нового Оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства будет вполне достаточно для ее модернизации.

Транзитные контракты между Украиной и РФ будут регулироваться шведским правом

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Андрей Коболев заявил, что риск нарушения Россией подписанных газовых договоренностей существует. Вместе с тем, он указал на гарантии, которые могут обезопасить Украину от этих рисков.

По его словам, новое транзитное соглашение включает следующие " подушки безопасности":

европейское право,

четко прописанные гарантии, которые по своей сути очень близки к концепции "качай или плати",

сумма 7,2 миллиарда долларов была прогарантирована российской стороной как доход, который украинская сторона получит в течение следующих 5 лет.

Коболев также добавил, что эта сумма может быть и большей. По его словам, заказанные объемы – это лишь минимальные объемы, которые сейчас видит "Газпром". Большие объемы, если они будут транспортировать по украинской системе, будут транспортировать по высшему тарифу.

В то же время, новые транзитные контракты между Оператором газотранспортной системы Украины, "Нафтогазом" и российским "Газпромом" будут решаться в соответствии со шведским правом.

Разница между доходами "Нафтогаза" и "Оператора ГТС" будет минимальной

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Андрей Коболев заявил, что разница между доходами НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператора ГТС Украины" составит менее 10%.

По его словам, существует четкое распределение доходов между "Нафтогазом" и оператором. Львиная часть доходов будет идти оператору.

Коболев указал, что новый план анбандлинга "Нафтогаза" согласован. С 1 января новый независимый оператор заработает в полной мере. Кроме того, он отметил, что для Украины важно завершить реформу рынка природного газа. В то же время, риски неэффективного европейского законодательства взял на себя "Нафтогаз".

Газовый контракт между Украиной и РФ: главное

Украина и Россия 30 декабря подписали в Вене контракт на транзит газа в ЕС сроком на 5 лет. Начнет Кремль осуществлять транзит с 1 января 2020 года.

Впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейским принципу "качай или плати". До этого времени закупки газа у российского монополиста покрывались по принципу "бери или плати" – невыгодным для Украины и выгодным для России.

Минимально гарантированная прокачка украинской ГТС – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре. Фактически прокачивать можно больше.

Президент Владимир Зеленский убеждает, что в течение этих 5 лет Украина получит по меньшей мере более 7 миллиардов долларов.

Премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что подписание соглашения положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке.

Добавим, кроме контракта на транзит газа, Украина и Россия также подписали соглашение об урегулировании судебных споров. "Газпром" обязался полностью прекратить обжалование решений Стокгольмского арбитража. Это означает, что Украина может окончательно подвести итоги арбитражных процессов, которые длились почти 6 лет. А получение более 12 миллиардов долларов по новому иску было бы невозможным, если бы транзит газа продолжился.

"Нафтогаз" в начале ноября 2019 года направил российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 12 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа территорией Украины.